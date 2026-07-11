Svenimenti a raffica durante la Comunione, mistero alle messe di don Carlo Alberto: è lui o il caldo calabrese?
In Calabria scatta la curiosità per alcuni episodi di persone svenute nel corso della celebrazione della messa nelle parrocchie di Vena Media e Vena Inferiore, frazioni del comune di Vibo Valentia.
A Vena Media e Vena Inferiore (Vibo Valentia)
Secondo le testimonianze raccolte da Il Quotidiano del Sud, tra i parrocchiani, l’episodio non sarebbe isolato ma si ripeterebbe pressoché a ogni celebrazione, in particolare nel momento dell’Eucarestia.
In particolare sarebbe accaduto che alcune persone che partecipavano alla messa sarebbero svenute per poi riprendere i sensi dopo qualche minuto, continuando a seguire la celebrazione religiosa.
Il fenomeno, secondo quanto viene raccontato, sarebbe associato al ministero di don Carlo Alberto Piro, sacerdote sessantenne originario di Nicotera, divenuto prete in età adulta, che guida le due parrocchie.
Il sacerdote, però, secondo quanto riportano i parrocchiani, respingerebbe con decisione le voci che lo descrivono come un mistico, ribadendo di considerarsi un semplice sacerdote il cui unico compito è condurre i fedeli all’amore per Cristo.
Don Piro ed il vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, Attilio Nostro, al momento non hanno fornito commenti ufficiali.