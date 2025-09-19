Era svenuto e sparito durante il tragitto casa-chiesa ed è stato poi ritrovato grazie al fiuto di uno dei cani delle unità cinofile dei Vigili del Fuoco di Lecce. Una storia a lieto fine che ha visto protagonista un uomo di 64 anni, di Campi Salentina, scomparso il pomeriggio dello scorso 16 settembre dalla propria abitazione durante il percorso che fa ogni giorno per recarsi a messa. Alle ricerche iniziate nella notte dopo la denuncia di scomparsa dei familiari ha partecipato anche Marley, un piccolo border collie a cui l’uomo deve la sua salvezza. Il cane infatti abbaiando ha portato il conduttore nei pressi di un piccolo parco dove l’uomo è stato rinvenuto per terra privo di sensi ed è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118.