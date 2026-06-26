Una tragica sequenza di eventi ha sconvolto il Vicentino nella mattinata di giovedì 25 giugno. Sulla Pedemontana Veneta, all’altezza della Galleria di Malo, hanno perso la vita don Francesco Andreoli, sacerdote salesiano attivo a Schio, e un animatore di appena 16 anni.

I due viaggiavano a bordo di un’auto che precedeva un pullman dell’oratorio diretto verso un parco divertimenti con a bordo numerosi ragazzi della parrocchia. Durante il tragitto, il veicolo sul quale si trovavano ha tamponato un Tir all’interno della galleria.

Investiti dopo essere scesi dall’auto

Dopo il lieve urto, don Francesco e il giovane hanno accostato il mezzo nella corsia d’emergenza e sono scesi per parlare con il conducente del camion. In quel momento, però, si è consumata la tragedia. Una vettura sopraggiunta, guidata da un quarantenne residente in provincia di Pordenone, li ha travolti mentre si trovavano fuori dall’auto. L’impatto è stato violentissimo e per entrambi non c’è stato nulla da fare. Le vittime sono morte sul colpo.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma ogni tentativo di salvarli si è rivelato inutile.

Il cordoglio della comunità e della Regione Veneto

Il conducente dell’auto che ha investito le due vittime è stato trasportato in ospedale con un trauma cranico. Nel frattempo la Pedemontana Veneta è rimasta chiusa per oltre tre ore per consentire i soccorsi, i rilievi delle forze dell’ordine e la messa in sicurezza dell’area.

Profondo il dolore nella comunità di Schio e tra i ragazzi dell’oratorio coinvolti indirettamente nella tragedia. Anche il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha espresso il proprio cordoglio attraverso un messaggio sui social: “Ci sono momenti in cui non esistono parole giuste: solo il silenzio, la vicinanza e il dolore condiviso. Il Veneto è vicino a voi”.