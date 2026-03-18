Il terrazzo condominiale di uno stabile a Taranto è stato usato per allestire un allevamento di piccioni e colombi. Come raccontato dai residenti, che di recente hanno presentato un’istanza di ammonimento al Questore, da anni la convivenza è diventata impossibile, un vero e proprio incubo. Al centro della disputa c’è l’iniziativa di uno dei condòmini, che ha deciso di trasformare il lastrico solare in un ricovero per piccioni, con tanto di voliere e strutture fisse. Questa iniziativa avrebbe causato non pochi disagi ai residenti, che hanno denunciato una situazione di degrado e sporcizia intollerabile, aggravata anche dai rumori continui.

Un clima di tensione

Nell’esposto, i residenti hanno fatto anche riferimento alle uova lanciate contro i muri, all’olio sparso sulle scale, ai danni alle auto e alle presunte manomissioni a citofoni, contatori e telecamere. Tra gli episodi più recenti, i condòmini hanno segnalato quello del taglio dei cavi internet e del ritrovamento di chiodi di fronte alle porte di casa. In altri casi, i residenti riferiscono di essersi sentiti osservati o intimiditi, con il vicino che si fermerebbe davanti ai pianerottoli o scatterebbe fotografie agli ingressi delle abitazioni. Questo genere di comportamenti, secondo i firmatari dell’istanza, avrebbe generato un clima di forte tensione all’interno dello stabile, tanto da spingerli a chiedere l’intervento formale dell’autorità di pubblica sicurezza.