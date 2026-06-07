Quello che fino a pochi anni fa sembrava un tema da film di fantascienza sta per diventare realtà. Il 2027 potrebbe rappresentare un punto di svolta per la mobilità urbana grazie all’arrivo su larga scala dei taxi senza conducente, conosciuti anche come robotaxi. Secondo le ultime anticipazioni provenienti dalla Cina, diverse aziende del settore stanno accelerando lo sviluppo di veicoli completamente autonomi destinati al trasporto pubblico.

Tra i protagonisti di questa rivoluzione tecnologica c’è il costruttore cinese Xpeng, che ha annunciato l’avvio della produzione in serie dei propri robotaxi, segnando il passaggio dalla fase sperimentale a quella commerciale.

Come funzionano i nuovi robotaxi

I veicoli sviluppati da Xpeng si basano su un sofisticato sistema di intelligenza artificiale capace di analizzare in tempo reale l’ambiente circostante. A differenza di molti sistemi di guida autonoma attualmente in circolazione, questi mezzi utilizzano principalmente un complesso apparato di telecamere e software avanzati, in grado di interpretare il traffico in modo simile alla vista umana.

L’elaborazione dei dati avviene in pochi millisecondi, consentendo al veicolo di prendere decisioni rapide e adattarsi alle condizioni della strada senza l’intervento di un conducente. Questa tecnologia punta a migliorare sicurezza, efficienza e fluidità degli spostamenti urbani.

La Cina punta a diventare leader mondiale

La Cina si conferma uno dei Paesi più avanzati nello sviluppo della mobilità autonoma. Grazie a investimenti massicci in ricerca, intelligenza artificiale e infrastrutture digitali, il gigante asiatico mira a rendere i robotaxi una presenza sempre più diffusa nelle principali città già a partire dal 2027.

L’obiettivo è trasformare il trasporto urbano riducendo i costi operativi e aumentando la disponibilità di servizi di mobilità on demand, accessibili tramite app e piattaforme digitali.

Quando arriveranno in Europa

L’adozione dei taxi autonomi nel continente europeo richiederà probabilmente tempi più lunghi. Oltre agli aspetti tecnologici, sarà necessario affrontare questioni normative, di sicurezza e accettazione da parte dei cittadini. Tuttavia, alcuni segnali indicano che il percorso è già iniziato.

Nel Regno Unito, ad esempio, Londra è stata individuata come una delle prime città europee destinate a sperimentare servizi di robotaxi, con l’obiettivo di arrivare a una diffusione più ampia proprio nel 2027. Negli Stati Uniti, invece, servizi di trasporto autonomo sono già operativi in alcune metropoli come San Francisco, Phoenix e Los Angeles.

Se i test continueranno a dare risultati positivi, il prossimo decennio potrebbe vedere una trasformazione radicale del modo in cui ci spostiamo nelle città, con i taxi senza autista destinati a diventare una presenza sempre più comune sulle strade di tutto il mondo.