Dopo gli ultimi effetti di instabilità legati alla perturbazione atlantica, l’Italia si prepara a una nuova fase di caldo intenso. Da metà settimana l’anticiclone africano tornerà infatti a espandersi verso il nostro Paese e gran parte dell’Europa centro-occidentale, portando una massa d’aria molto calda.

Secondo le ultime previsioni, nella giornata di giovedì il caldo raggiungerà anche zone insolite come la Danimarca e il Mare del Nord, dove sono attese anomalie termiche eccezionali, seppur di breve durata. Nel Mediterraneo, in Spagna, Francia e Italia invece la nuova ondata di calore potrebbe avere una durata maggiore, con temperature in costante aumento almeno fino alla prima settimana di agosto.

Temperature record e rischio siccità

La quarta ondata di calore dell’estate si annuncia particolarmente intensa. Le proiezioni indicano possibili nuovi record di temperatura, con valori vicini ai 40 gradi anche nelle regioni settentrionali. Nelle aree di pianura, oltre al caldo, aumenterà anche il disagio causato dall’afa.

Sulle Alpi lo zero termico, nella seconda parte della settimana, potrebbe superare quota 4500 metri, un valore indicativo della presenza di aria molto calda anche in quota. La situazione anticiclonica sarà inoltre accompagnata dalla quasi totale assenza di precipitazioni. Una condizione che potrebbe peggiorare il problema della siccità in diversi Paesi europei e aumentare il rischio di incendi, favorito dai terreni sempre più secchi.

Da mercoledì sole e caldo in aumento su tutta la Penisola

Da mercoledì 29 luglio il tempo sarà stabile e soleggiato anche sulle estreme regioni meridionali, completando il ritorno del clima estivo su tutta Italia. Soltanto sulle zone montuose potranno comparire locali annuvolamenti pomeridiani, senza però fenomeni significativi.

Le temperature saranno in generale aumento, con valori massimi diffusamente superiori ai 35 gradi e punte fino a 36 gradi nelle aree interne e nelle pianure. I venti resteranno deboli quasi ovunque, con qualche rinforzo residuo previsto tra Puglia, Canale d’Otranto e Mar Ionio.

La nuova fase di caldo potrebbe dunque diventare una delle più intense dell’estate, con giornate caratterizzate da temperature elevate e condizioni di forte stabilità atmosferica.