Sono tre le vittime della sparatoria avvenuta ieri sera durante un festival gastronomico a Seattle, a un isolato dall’iconica Space Needle. Due persone sono state dichiarate decedute sul posto e altre quattro, la più piccola delle quali di 2 anni, sono state trasportate all’Harborview Medical Center, ha dichiarato il dipartimento dei vigili del fuoco. Un’altra persona si è poi presentata in un altro ospedale con una ferita da arma da fuoco, hanno aggiunto le autorità. Nella conferenza stampa di ieri sera, il vice capo della polizia di Seattle, Tyrone Davis, ha dichiarato che una delle vittime ricoverate in ospedale è poi deceduta.

Il sospetto aggressore è stato arrestato, ma le autorità sono ancora alla ricerca di una persona ritenuta coinvolta nella sparatoria. Secondo una prima ricostruzione, la sparatoria è iniziata quando due persone hanno aperto il fuoco l’una contro l’altra, coinvolgendo altre persone: le indagini, ha precisato la polizia, sono ancora in corso e “non sussiste alcuna minaccia per la comunità”. Sul web, intanto, è diventato virale il video estrapolato dalla diretta social del profilo Hawaiian honey cones durante il festival. Come si vede nel video, la diretta è stata interrotta dagli spari che hanno provocato il caos tra i partecipanti, corsi via in massa o rifugiatisi sotto i banconi degli stand.