Taylor Swift costretta ad annullare i concerti a Vienna: in 2 preparavano un attentato

La polizia austriaca ha arrestato due sospetti estremisti accusati di aver pianificato un attacco a un’arena che avrebbe ospitato Taylor Swift.

Taylor Swift è stata quindi costretta ad annullare alcuni dei suoi concerti dell’Eras ​​Tour a causa di una minaccia terroristica, scrive Charlotte McIntyre sul Mirror. Le autorità hanno rivelato mercoledì che due sospettati sono stati arrestati per aver presumibilmente pianificato un attacco terroristico.

I concerti annullati

L’annullamento dei tre concerti programmati a Vienna, in Austria, è avvenuto poche ore dopo che le autorità hanno annunciato che un cittadino austriaco di 19 anni è stato arrestato mercoledì mattina e un secondo sospettato è stato arrestato nel pomeriggio.

Il servizio di biglietteria austriaco Barracuda Music ha annunciato la notizia su Instagram. La dichiarazione recita: “Taylor Swift | Gli spettacoli dell’Eras ​​Tour di Vienna sono stati annullati a causa della conferma da parte delle autorità di un attacco terroristico pianificato. “Con la conferma da parte delle autorità di un attacco terroristico pianificato all’Ernst Happel Stadium, non abbiamo altra scelta che annullare i tre spettacoli programmati per la sicurezza di tutti”.

La dichiarazione prosegue avvisando che coloro che avevano acquistato i biglietti per lo spettacolo avrebbero ricevuto un rimborso automatico entro i successivi 10 giorni lavorativi. Swift avrebbe dovuto esibirsi all’Ernst-Happel-Stadion di Vienna giovedì, venerdì e sabato. Franz Ruf, direttore generale per la sicurezza pubblica del Ministero degli Interni, ha dichiarato in una conferenza stampa che i sospettati sarebbero stati radicalizzati online.

Ruf ha affermato che il sospettato diciannovenne avrebbe giurato fedeltà al leader dello Stato islamico il mese scorso. Il fulcro del presunto attacco era Vienna e, in particolare, il concerto di Taylor Swift.

Ruf ha affermato che le autorità erano a conoscenza delle “azioni preparatorie” per un possibile attacco “e anche che il 19enne autore si è concentrato sui concerti di Taylor Swift a Vienna”, ha riferito l’Austria Press Agency.

Gli spettatori

Prima che venisse presa la decisione di annullare i tre spettacoli, Ruf aveva affermato che la sicurezza ai concerti sarebbe stata aumentata a seguito della presunta minaccia terroristica. La polizia ha affermato che gli spettacoli avrebbero dovuto attirare 65.000 spettatori al giorno, con altri 10.000-15.000 fan fuori dall’area.

L’Eras ​​Tour da record di Swift si concluderà a Vancouver, in Canada, l’8 dicembre. Il mese scorso, è stato rivelato che la serie di concerti da 152 date dovrebbe superare i 2 miliardi di dollari entro la fine. “Una fonte vicina alla produzione ha affermato all’inizio dell’era dell’Eras ​​Tour che il suo incasso medio a sera è di 14 milioni di dollari”, ha riferito Variety.

“Altri ritengono che si tratti di una stima molto prudente, con un possibile totale che almeno in alcune serate si avvicina ai 17 milioni di dollari”. Nel frattempo, il film Eras Tour, uscito l’anno scorso, ha incassato oltre 180 milioni di dollari a livello nazionale e 261 milioni di dollari in tutto il mondo.

Ciò ha infranto i record stabiliti dal film concerto di Justin Bieber negli Stati Uniti e da quello di Michael Jackson a livello globale, secondo Variety. All’inizio di quest’anno, alla 100esima tappa del tour a Liverpool, Swift ha detto al pubblico che l’Eras ​​Tour “è stata sicuramente la cosa più estenuante, totalizzante, ma anche la più gioiosa, la più gratificante e la più meravigliosa che mi sia mai capitata nella vita finora”.