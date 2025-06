La tartaruga e il gatto. Sembra l’inizio di una favola per bambini e invece i due sono i protagonisti di un recente video diventato virale sui social. Il filmato ha attirato l’attenzione degli utenti, che nei commenti hanno celebrato con grande curiosità il dolce e assurdo contatto tra la tartaruga e il gatto.

Il video della tartaruga e il gatto

Nel video, si vede un gatto mentre beve serenamente da uno stagno. Allungando la lingua, il micio è entrato in contatto con una piccola tartaruga in acqua. Nonostante la sua presenza, il gatto è rimasto piuttosto indifferente continuando a bere. La tartaruga, avvicinatasi alla lingua del micio, ha cercato di afferrarla ogni volta che il gatto la sporgeva per abbeverarsi allo stagno.

Il micio è rimasto calmo per tutto il tempo, mentre la tartaruga ha dato fondo a tutta la sua determinazione per cercare di afferrare la lingua del gatto. Pochi secondi surreali e divertenti sono bastati ad attirare l’attenzione degli utenti, mentre il video è diventato rapidamente virale sui social.