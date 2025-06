Dietro al mal di stomaco può esserci una patologia ben più seria di quel che si pensa: quando l’acidità non è solo indigestione.

Può capitare di avere mal di stomaco e acidità. Spesso si pensa che sia dovuto ad una banale indigestione, ma questi sintomi possono nascondere una patologia ben più grave. Come fare per identificare tempestivamente il cancro allo stomaco? Si tratta di una delle forme di tumore che, sebbene non sia tra le più diffuse in Italia, rappresenta una significativa sfida per il sistema sanitario. Colpisce prevalentemente le persone anziane, in particolare quelle di età superiore ai 65 anni, con un picco di diagnosi tra i 70 e gli 80 anni. Tuttavia, è fondamentale ricordare che può manifestarsi anche in individui più giovani. La natura subdola dei sintomi rende difficile la diagnosi precoce, poiché spesso questi possono essere confusi con altre patologie gastrointestinali comuni, come gastriti o ulcere peptiche.

Sintomi da non sottovalutare per identificare il cancro allo stomaco

È cruciale prestare attenzione ai segnali che il corpo ci invia. Ecco alcuni sintomi che potrebbero indicare la presenza di un cancro allo stomaco:

Sensazioni ricorrenti di pesantezza, gonfiore o bruciore , anche dopo pasti leggeri, possono essere campanelli d’allarme.

, anche dopo pasti leggeri, possono essere campanelli d’allarme. Una precoce sensazione di sazietà durante i pasti, accompagnata da nausea e vomito, anche con la presenza di sangue, è un sintomo che non dovrebbe essere ignorato.

durante i pasti, accompagnata da nausea e vomito, anche con la presenza di sangue, è un sintomo che non dovrebbe essere ignorato. Un calo ingiustificato dell’appetito e una conseguente perdita di peso non legata a diete possono essere indicatori di problemi più seri.

e una conseguente perdita di peso non legata a diete possono essere indicatori di problemi più seri. Fastidi o dolori localizzati nella parte superiore dell’addome meritano di essere valutati da un medico.

nella parte superiore dell’addome meritano di essere valutati da un medico. La presenza di sangue rosso vivo o di feci scure, simili a catrame, è un segnale che richiede immediata attenzione medica.

L’emissione di sangue nelle feci o di materiale simile a fondi di caffè nel vomito è un sintomo grave che necessita di un intervento urgente.

o di materiale simile a fondi di caffè nel vomito è un sintomo grave che necessita di un intervento urgente. La sensazione di un blocco mentre si ingoia il cibo può indicare un’ostruzione esofagea o gastrica.

Diversi fattori di rischio possono aumentare la probabilità di sviluppare un cancro allo stomaco. Tra questi, i più rilevanti includono l’infezione da Helicobacter pylori: questo batterio è responsabile di gastriti e ulcere, aumentando il rischio di cancro.

Un’alimentazione ricca di cibi salati, affumicati e conservati può irritare la mucosa gastrica. Il tabagismo è un noto fattore di rischio per vari tipi di cancro, incluso quello gastrico. L’assunzione regolare di alcol aumenta il rischio di sviluppare questa malattia. L’eccesso di peso è associato a un aumento del rischio di cancro gastrico.

Avere parenti che hanno sofferto di questa malattia aumenta la predisposizione. La presenza di escrescenze benigne nello stomaco può trasformarsi in tumori maligni nel tempo. Le persone con un sistema immunitario compromesso hanno un rischio più elevato di sviluppare la malattia.

Prevenzione: passi concreti per ridurre il rischio

Sebbene non sia possibile eliminare completamente il rischio di cancro allo stomaco, esistono diverse misure preventive che possono essere adottate. È importante consumare frutta, verdura e cereali integrali, limitando il consumo di cibi ad alto contenuto di sale e conservanti.

Eliminare il fumo è cruciale per ridurre il rischio di cancro allo stomaco e migliorare la salute generale. Un consumo moderato di alcol è consigliato; l’eccesso è dannoso. L’attività fisica regolare e una dieta bilanciata aiutano a mantenere un peso corporeo adeguato. Le persone ad alto rischio dovrebbero sottoporsi a esami endoscopici periodici per una diagnosi precoce.