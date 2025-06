La parmigiana di melanzane è un piatto iconico della cucina italiana, tuttavia, esiste un’alternativa altrettanto gustosa e più rapida da preparare: le cotolette di melanzane ripiene. Un piatto diverso ma molto gustoso, saporito e che piace davvero a tutti.

Le melanzane sono estremamente versatili, capaci di adattarsi a diverse preparazioni. Nella parmigiana tradizionale, vengono fritte e stratificate con salsa di pomodoro e formaggio. Nelle cotolette ripiene, invece, le fette di melanzana racchiudono un cuore filante di formaggio e salumi, offrendo un contrasto di consistenze e sapori che conquista al primo morso.

Ingredienti per 6 persone

2 melanzane lunghe

200 g di mozzarella

200 g di salame o prosciutto cotto

2 uova

Farina di semola q.b.

Pangrattato q.b.

Parmigiano grattugiato q.b.

Aglio tritato q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale q.b

Preparazione passo dopo passo

Lavare le melanzane e tagliarle a fette di circa 2-3 mm di spessore. Disporle in uno scolapasta a strati, cospargendo ogni strato con sale grosso. Coprire con un peso e lasciare riposare per un’ora per eliminare l’acqua di vegetazione.

Sciacquare le fette di melanzana sotto acqua corrente per eliminare il sale in eccesso e tamponarle con carta assorbente.

In tre piatti separati, disporre la farina di semola, le uova sbattute con un pizzico di sale e il pangrattato mescolato con aglio tritato e parmigiano grattugiato.

Prendere due fette di melanzana, su una disporre una fetta di mozzarella e una di salame o prosciutto cotto, quindi coprire con l’altra fetta di melanzana, formando una sorta di sandwich.

Passare ogni cotoletta prima nella farina, poi nell’uovo e infine nel pangrattato aromatizzato.

Disporre le cotolette su una teglia foderata con carta da forno, spennellare con olio extravergine di oliva e cuocere in forno preriscaldato a 180°C per circa 20-25 minuti, girandole a metà cottura per una doratura uniforme.

Varianti e consigli

Formaggi alternativi: Per un sapore più deciso, è possibile utilizzare provola o scamorza affumicata al posto della mozzarella.

Salumi diversi: Il salame può essere sostituito con prosciutto cotto o speck, a seconda delle preferenze.

Versione vegetariana: Omettere i salumi e aggiungere verdure grigliate o funghi trifolati per una variante vegetariana.

Frittura: Per una versione più croccante, le cotolette possono essere fritte in abbondante olio di semi fino a doratura.

Perché scegliere le cotolette di melanzane ripiene

Le cotolette di melanzane ripiene rappresentano un’alternativa gustosa e più leggera rispetto alla parmigiana tradizionale. La preparazione è più rapida e meno laboriosa, ideale per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare al gusto. Inoltre, la possibilità di personalizzare il ripieno le rende adatte a soddisfare diversi palati e esigenze alimentari.