Ruba un’auto, provoca diversi incidenti stradali e sottrae un crocifisso dal Santuario di Madonna della Scoperta a Lonato del Garda, poi tenta la fuga per le vie di Desenzano: un cittadino tedesco di 55 anni, senza fissa dimora e con numerosi precedenti, è stato rintracciato e denunciato dalla Polizia di Stato.

Tenta di fuggire anche all’alt degli agenti

L’uomo è stato intercettato dagli agenti mentre viaggiava a bordo dell’auto rubata, già segnalata per essere stata coinvolta in più incidenti con veicoli in sosta.

All’alt degli agenti ha tentato di fuggire, dando vita a un inseguimento nel centro di Desenzano del Garda, nel Bresciano, dove è stato bloccato con difficoltà. Nel corso della perquisizione i poliziotti hanno trovato un crocifisso in legno con statuina del Cristo, risultato rubato poche ore prima dal santuario di Lonato.

L’auto e l’oggetto sacro sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Il 55enne è stato denunciato per furto, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente.

Il questore di Brescia Paolo Sartori ha inoltre avviato la procedura per l’emissione di un foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno a Desenzano del Garda per due anni.