Esiste un fastidioso fenomeno che ormai è entrato di prepotenza nella quotidianità di milioni di italiani: quello del telemarketing selvaggio e fuori controllo. Sono ora in arrivo le prime vere contromisure alle chiamate moleste. Due, infatti, sono le date significative per la tutela degli utenti e per la lotta a questo odioso fenomeno: il prossimo 19 agosto, e poi il 19 novembre, scatteranno le misure previste dall’Autorità garante per le comunicazioni per contrastare la pratica del cosiddetto spoofing, ossia l’illegittima modifica del numero telefonico del chiamante.

Nuove disposizioni, arriva il blocco

Come ha spiegato l’Agcom, “le nuove disposizioni prevedono una serie di misure tecniche per contrastare il fenomeno del telemarketing e quello del teleselling aggressivo e illegale (attraverso l’utilizzo di un numero telefonico inesistente e non registrato, per impedirne l’identificazione), sia le frodi perpetrate utilizzando un numero telefonico modificato in modo da presentarsi all’utente chiamato come un soggetto pubblico (ad esempio Forze dell’ordine) o privato (ad esempio una banca)”.

Nello specifico, dal 19 agosto scatterà il blocco delle chiamate provenienti dall’estero verso l’Italia che espongano un identificativo del chiamante corrispondente, in modo illegittimo, a un numero italiano. Il secondo step riguarderà invece, a partire dal 19 novembre, il blocco del “finti” numeri che sembrano provenire da cellulari italiani. Nella delibera, pubblicata il 19 maggio, è previsto anche un sistema di bollini (verde, giallo e rosso) che dovrebbero rendere più facile capire per i cittadini le caratteristiche del servizio 5G offerto, in particolare la presenza di eventuali limitazioni di velocità.

La misura dell’Agcom è frutto di un processo iniziato nel marzo 2024, con la revisione del Codice delle comunicazioni elettroniche, che ha ampliato i poteri dell’Agenzia. La delibera è figlia anche di una consultazione pubblica con operatori telefonici, associazioni dei consumatori e società di call center. Il perché delle due date è nei dettagli attuativi: agli operatori è stato imposto, entro tre mesi, di attivare tecnologie per bloccare chiamate con numeri fissi falsi, ed entro sei mesi anche quelle con numeri mobili fasulli.

Controlli e verifiche

Lo stop alle chiamate moleste avverrà attraverso un dispositivo tecnico-operativo applicato alla rete telefonica. La nuova regolamentazione impone agli operatori che gestiscono il traffico internazionale in ingresso di eseguire controlli e verifiche prima di inoltrare le chiamate all’operatore finale. I filtri saranno quindi capaci di intercettare le chiamate con apparente prefisso fisso italiano che provengono però da nazioni estere: una evidente anomalia che ora sarà bloccata direttamente dall’operatore internazionale.

La gestione delle chiamate con numeri di cellulare falsificati è invece più complessa. Gli operatori internazionali che riceveranno le chiamate andranno a verificare in tempo reale l’esistenza del numero all’interno del database ministeriale italiano. Se il numero c’è, chiederanno all’operatore mobile di riferimento se l’utente è effettivamente in roaming all’estero. Si tratta di uno scenario complesso in cui sono state previste tutte le casistiche, sia per garantire l’efficacia del blocco, sia per evitare di stoppare chiamate legittime. È bene sottolineare che questi filtri, per chiamate fisse e mobili, funzioneranno in tempo reale sulla rete, senza dover scaricare app o modificare impostazioni da parte degli utenti.