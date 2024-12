Un cittadino di 32 anni originario della Nigeria ha tentato di aggredire due poliziotti usando una grossa ascia. L’uomo è stato arrestato all’alba di oggi, lunedì 16 dicembre, a Padova per tentato duplice omicidio.

Il 32enne era stato visto in stato di agitazione da numerosi cittadini. Sul posto sono state fatte convergere alcune volanti e per quasi un’ora gli agenti hanno tentato di calmare l’uomo dicendogli di posare l’arma impropria. Nel frattempo è stata fatta arrivare sul posto anche un’autoambulanza, visto lo stato di agitazione del nigeriano.

Per provare a calmarlo sono stati sparati alcuni dardi con il taser ed è stato usato dell0 spray al peperoncino. L’uomo non si è calmato affatto e si è scagliato contro uno degli agenti che si è riparato dietro l’auto di servizio. A questo punto ha cercato di colpire anche il secondo agente che, dopo avergli intimato l’alt ripetutamente, per difendersi è stato costretto a sparargli alcuni colpi che lo hanno ferito ad una gamba. L’uomo è stato subito soccorso e sedato. Ora si trova in ospedale in stato di arresto.