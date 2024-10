Tenta di rapire un bambino per strada sotto gli occhi della sorella: bloccato dalla polizia e arrestato

Momenti di paura a Brindisi, dove un uomo di 29 anni, originario del Gambia, è stato arrestato con l’accusa di sequestro di persona, lesioni personali e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L’episodio è avvenuto nella serata dell’11 ottobre, quando il sospettato avrebbe sottratto dalle mani di una ragazza il fratellino di 10 anni, tentando di fuggire. Il tentativo di rapimento si è svolto in pieno centro cittadino, suscitando grande apprensione tra i passanti.

Cosa è accaduto

Secondo le ricostruzioni, l’uomo avrebbe aggredito la sorella del bambino prima di afferrarlo e cercare di allontanarsi. Dopo l’aggressione, l’indagato avrebbe tentato di dirigersi verso un passaggio a livello, ma il suo piano è stato rapidamente sventato dalla polizia. Gli agenti, già presenti nella zona e allertati dalle urla della ragazza, sono intervenuti prontamente, riuscendo a individuare e bloccare il 29enne nel giro di pochi secondi. L’uomo è stato quindi arrestato e condotto in carcere.

Soccorsi per la vittima

Il bambino e sua sorella, visibilmente scossi dall’accaduto, sono stati soccorsi da un mezzo del 118, arrivato subito sul posto. La rapida azione delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione degenerasse, ma resta lo shock per l’episodio. Le indagini sono in corso per chiarire ulteriori dettagli sul movente e sulle circostanze del tentato rapimento.