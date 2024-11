Un tragico incidente si è verificato a Sabaudia, in cui un uomo di 74 anni è morto cadendo dal balcone nel tentativo di entrare nel suo appartamento. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe ritrovato bloccato all’esterno della sua abitazione dopo aver dimenticato le chiavi. Nel tentativo di rientrare, avrebbe cercato di scavalcare dal balcone dell’appartamento vicino, ma purtroppo ha perso l’equilibrio, precipitando per oltre sette metri e impattando violentemente sul marciapiede sottostante.

Dramma a Sabaudia

La scena drammatica ha subito attirato l’attenzione di passanti e commercianti della zona, che hanno chiamato i soccorsi. L’ambulanza e l’auto medica sono arrivate rapidamente in Corso Vittorio Emanuele II, ma, nonostante gli sforzi dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Ora spetta ai carabinieri ricostruire con precisione le circostanze dell’incidente per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto. La tragedia ha lasciato sgomenti i presenti, sconvolti dalla drammaticità dell’evento e dalla perdita improvvisa del settantenne.