Prova a violentare la moglie, ma il figlio interviene e salva la madre. La vicenda arriva da San Polo d’Enza (Reggio Emilia), dove i carabinieri hanno arrestato un 56enne con l’accusa di tentata violenza sessuale nei confronti della coniuge, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. Le manette per lui sono scattate alcune notti fa, grazie all’intervento del figlio 20enne della coppia, che per difendere la madre ha ingaggiato una colluttazione col padre e poi ha chiamato i carabinieri.

L’uomo è fuggito, poi è stato rintracciato dai militari al pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova dove era andato a medicare le ferite riportate dai colpi ricevuti dal figlio. Bloccato, è stato portato in carcere dove ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. In base a quanto ricostruito poi dagli inquirenti, l’uomo aveva gettato a terra la 46enne cercando di costringerla ad avere un rapporto non consenziente, mettendole le mani sulla bocca per evitare che gridasse e aveva pure tentato di strangolarla, come appariva anche dai segni attorno al collo che aveva la donna. Inoltre sarebbero emerse vessazioni fisiche e psicologiche da oltre vent’anni.