Due malviventi hanno seminato il panico nel centro di Milano con due rapine tentate a pochi minuti di distanza. Prima hanno rubato una borsetta, poi hanno cercato di sfilare dal polso di un turista un prezioso orologio Richard Mille, del valore di 400mila euro. Uno dei presunti responsabili, un cittadino francese di 38 anni, è stato arrestato dalla polizia. Il suo complice, al momento, è riuscito a fuggire. L’uomo è accusato di tentata rapina aggravata.

Due rapine in pochi minuti

I colpi sono stati messi a segno nella serata di ieri. Intorno alle 21:30, una signora cinese ha segnalato agli agenti il furto della sua borsa, avvenuto in un locale di via Mengoni, nei pressi di piazza Duomo. Poco dopo, un tassista ha fermato la volante per denunciare un altro episodio. Un turista messicano di 49 anni, mentre saliva sul taxi in piazza Duomo, è stato strattonato da due uomini che hanno cercato di strappargli l’orologio di lusso. Tuttavia, il turista ha resistito e mandato a vuoto il tentativo di rapina.

L’arresto e le indagini

Il turista messicano ha riconosciuto nel 38enne arrestato uno degli aggressori. L’uomo è stato fermato poco dopo il furto della borsetta e ora è sotto accusa. La polizia continua a cercare il suo complice, attualmente non identificato, per chiarire i dettagli e ricostruire i movimenti della coppia di rapinatori.