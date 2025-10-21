I carabinieri di Palagonia (Catania) hanno arrestato in flagranza un uomo di 60 anni, accusato di sequestro di persona e violenza sessuale nei confronti di una donna 44enne di origini romene. La vittima aveva risposto a un annuncio online che proponeva un lavoro da badante per anziani, recandosi a casa dell’indagato per discutere l’incarico e le condizioni economiche. L’uomo, però, avrebbe svelato subito che l’offerta era un pretesto: la donna sarebbe stata tenuta prigioniera per un mese e ripetutamente violentata.

La donna si era insospettita notando l’ambiente trascurato dell’abitazione, pieno di lattine di birra vuote, e l’uomo le aveva confessato che non c’era alcun anziano da accudire e che il lavoro era solo una scusa per abusare di lei. Subito dopo aver chiuso la porta a chiave e sottratto il cellulare alla vittima, l’uomo avrebbe iniziato a picchiarla e violentarla, approfittando della sua vulnerabilità come donna separata e madre di una bambina di 12 anni.

La fuga e l’intervento dei carabinieri

L’occasione di salvezza è arrivata quando l’uomo, uscendo di casa, ha dimenticato il proprio cellulare, permettendo alla donna di inviare un messaggio a un’amica chiedendo aiuto, che è stato poi cancellato. L’amica ha contattato i carabinieri, che si sono recati immediatamente presso l’abitazione. L’indagato ha cercato di giustificarsi affermando di vivere con la convivente, ma la donna è riuscita a scappare e chiedere aiuto ai militari.

Trasportata all’ospedale di Caltagirone, la vittima è stata sottoposta a visite mediche che hanno confermato la compatibilità delle lesioni fisiche e psicologiche con la violenza sessuale. Il 60enne è ora in custodia, mentre la donna riceve assistenza per le conseguenze traumatiche subite durante il periodo di prigionia e abuso.