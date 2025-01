TikTok ha smesso di funzionare negli Stati Uniti a partire da sabato 18 gennaio sera ed è scomparsa dagli app store di Apple e Google in vista di una legge entrata in vigore domenica che impone la chiusura dell’app utilizzata da 170 milioni di americani.

Il presidente eletto Donald Trump ha affermato che “molto probabilmente” concederà a TikTok una proroga di 90 giorni dal divieto dopo il suo insediamento lunedì, una promessa citata da TikTok in un avviso pubblicato per gli utenti sull’app.

“Negli Stati Uniti è stata promulgata una legge che vieta TikTok. Sfortunatamente, ciò significa che per ora non è possibile utilizzare TikTok. Siamo fortunati che il presidente Trump abbia indicato che lavorerà con noi per trovare una soluzione per ripristinare TikTok una volta entrato in carica. Restate sintonizzati”, il messaggio notificava agli utenti che tentavano di utilizzare l’app nella tarda serata di sabato.

Anche se temporanea, spiega David Shepardson di Reuters, la chiusura senza precedenti di TikTok, di proprietà della cinese ByteDance, è destinata ad avere un impatto di vasta portata sulle relazioni tra Stati Uniti e Cina, sulla politica interna degli Stati Uniti, sul mercato dei social media e su milioni di americani che dipendono dall’app economicamente e culturalmente.

TikTok precedente unico

Gli Stati Uniti non hanno mai vietato una delle principali piattaforme di social media. La legge approvata a larga maggioranza dal Congresso conferisce all’amministrazione Trump in arrivo ampia autorità per vietare o cercare di vendere altre app di proprietà cinese.

Altre app di proprietà di ByteDance, tra cui l’app di editing video CapCut e l’app social lifestyle Lemon8, erano offline e non disponibili negli app store statunitensi fino a sabato sera.

“L’estensione di 90 giorni è qualcosa che molto probabilmente verrà fatta, perché è appropriata”, ha detto Trump alla NBC. “Se decido di farlo, probabilmente lo annuncerò lunedì”.

Non era chiaro se gli utenti statunitensi potessero ancora accedere all’app, ma non funzionava più per molti utenti e le persone che cercavano di accedervi tramite un’applicazione web si sono trovate di fronte allo stesso messaggio che TikTok non funzionava più. TikTok, che ha affascinato quasi la metà degli americani, alimentato piccole imprese e plasmato la cultura online, ha avvertito venerdì che sarebbe stato oscurato negli Stati Uniti domenica a meno che l’amministrazione del presidente Joe Biden non fornisse garanzie ad aziende come Apple e Google che non subiranno ritorsioni.

In base a una legge approvata lo scorso anno e confermata venerdì da una Corte Suprema all’unanimità, la piattaforma aveva tempo fino a domenica per tagliare i legami con la sua casa madre con sede in Cina o chiudere le sue operazioni negli Stati Uniti per risolvere i problemi che rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale.

La Casa Bianca di Biden ha però ribadito sabato che spettava all’amministrazione entrante agire.

Venerdì l’ambasciata cinese a Washington ha accusato gli Stati Uniti di usare un potere statale ingiusto per sopprimere TikTok. “La Cina adotterà tutte le misure necessarie per salvaguardare risolutamente i suoi legittimi diritti e interessi”, ha affermato un portavoce.

L’incertezza sul futuro dell’app ha spinto gli utenti, per lo più giovani, a cercare alternative, tra cui RedNote, con sede in Cina. I rivali Meta e Snap hanno visto i prezzi delle loro azioni aumentare questo mese prima del divieto, poiché gli investitori hanno scommesso su un afflusso di utenti e dollari pubblicitari.

Il CEO di TikTok Shou Zi Chew ha in programma di partecipare all’inaugurazione presidenziale degli Stati Uniti e di partecipare a un comizio con Trump domenica, ha detto una fonte a Reuters.

I corteggiatori, tra cui l’ex proprietario dei Los Angeles Dodgers Frank McCourt, hanno espresso interesse per l’attività in rapida crescita che gli analisti stimano possa valere fino a 50 miliardi di dollari.

I resoconti dei media affermano che Pechino ha anche tenuto colloqui sulla vendita delle attività statunitensi di TikTok al miliardario e alleato di Trump Elon Musk, sebbene la società abbia negato.

La startup statunitense di motori di ricerca Perplexity AI ha presentato un’offerta sabato a ByteDance per la fusione di Perplexity con TikTok U.S., ha detto a Reuters una fonte a conoscenza dei piani dell’azienda. Perplexity si fonderebbe con TikTok U.S. e creerebbe una nuova entità unendo la società risultante dalla fusione con altri partner, ha aggiunto la persona. ByteDance, di proprietà privata, è posseduta per circa il 60% da investitori istituzionali come BlackRock e General Atlantic, mentre i suoi fondatori e dipendenti possiedono il 20% ciascuno. Ha più di 7.000 dipendenti negli Stati Uniti.