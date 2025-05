Durante la notte di festeggiamenti per lo scudetto a Napoli, i carabinieri hanno arrestato un giovane molto noto sui social, un tiktoker da oltre 220mila follower. Il 26enne si trovava in sella a uno scooter assieme ad altri due coetanei e ha tentato di forzare il varco che interdiva il traffico in via Acton, a ridosso di piazza del Plebiscito.

Alla vista dei militari della compagnia Centro, il ragazzo ha abbandonato il mezzo per darsi alla fuga, presumibilmente temendo una perquisizione. Durante l’inseguimento, i carabinieri lo hanno visto disfarsi di un oggetto nei giardini del Molosiglio: si trattava di una pistola revolver calibro 38 special, carica con sei proiettili e con la matricola abrasa. L’arma è stata recuperata e posta sotto sequestro per essere sottoposta a verifiche balistiche.

La fuga non è stata semplice da interrompere: l’influencer è stato raggiunto con difficoltà e bloccato solo dopo una colluttazione, durante la quale alcuni militari sono rimasti feriti, riportando lesioni guaribili in sette giorni. Il 26enne è stato quindi arrestato e condotto in carcere in attesa delle decisioni della magistratura.

Una denuncia pregressa per stalking e minacce a un minorenne

Il profilo del giovane arrestato ha mostrato ulteriori elementi preoccupanti. A febbraio 2024, il 26enne era già stato denunciato per atti persecutori nei confronti di un sedicenne. La vicenda sarebbe nata da una banale lite online legata a un videogioco multiplayer, ma si è presto trasformata in una vera e propria campagna di odio.

Utilizzando la sua visibilità sui social, il tiktoker avrebbe incitato i suoi follower contro il minore, ricorrendo a insulti, minacce e messaggi intimidatori sia in rete sia tramite telefono. La persecuzione non si è limitata all’ambito virtuale, portando la giovane vittima a temere per la propria incolumità fisica. È stato il padre del ragazzo a denunciare l’accaduto, innescando le indagini da parte delle autorità.