Tom Ford, lo stilista, ha acquistato una palazzina a Londra, nel rione di Chelsea, per 95 milioni di euro. Tom Ford è pieno di soldi dopo aver incassato da Estee Lauder 2,2 miliardi di sterline per avere venduto al colosso della cosmetica mondiale la sua casa di moda.

Ford, ex direttore creativo di Gucci e Yves Saint Laurent, ha fondato la sua etichetta di moda nel 2006

Tom Ford continua ad aggiungere alla sua crescente collezione di palazzi in tutto il mondo, avendo recentemente acquistato una casa a schiera di Londra per 80 milioni di sterline (95 milioni di euro).

Frankie Elliott sul Mailonline fa i conti in tasca a Ford e conclude che l’acquisto della casa di Chelsea porta la spesa totale di Ford sulla sua collezione di proprietà globale a circa 270 milioni di sterline, mentre continua ad aggiungere alla sua collezione di case da quando ha venduto il suo marchio di moda a Estée Lauder per 2,2 miliardi di sterline.

Una casa a Londra per Tom Ford

Secondo il Times, il suo acquisto più recente sia una palazzina bianca con stucco in una piazza con giardino ed è stato acquisito dopo aver deciso di vendere un’altra casa a Regent’s Park.

Si ritiene che Tom Ford abbia risparmiato circa 1,6 milioni di sterline in tasse, poiché è riuscito a ottenere il suo accordo prima del bilancio britannico che ha aumentato di due punti percentuali il supplemento per l’imposta di bollo per gli acquirenti di seconde case.

Altri accordi che sono stati affrettati sono stati l’acquisto da parte di un miliardario asiatico di una villa con sei camere da letto a Lygon Place, Belgravia, per 21,5 milioni di sterline.

In quell’accordo, l’acquirente ha risparmiato 430.000 sterline in imposta di bollo rispetto a se l’avesse acquistato dopo il budget.

Nel frattempo, un uomo d’affari americano ha risparmiato 25.000 sterline in imposta di bollo dopo aver pagato 6,75 milioni di sterline per una casa un tempo di proprietà di Doris Saatchi a Mayfair.

La tenuta di Jackie Onassis per 52 milioni

La tenuta estiva di Jackie Kennedy negli Hamptons è stata acquistata da Tom Ford per 52 milioni di dollari. A Ford è stato anche attribuito l’acquisto segreto di una famosa casa di New York City.

Negli ultimi due anni, Ford ha acquistato tre proprietà in rapida successione mentre costruisce il suo impero di case negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Italia, che gli è costato circa 193 milioni di sterline (231 milioni di euro).

Ford ha acquisito una nuova proprietà da 51 milioni di dollari a Palm Beach dall’uomo d’affari di private equity Rob Heyvaert.

L’impero immobiliare di Tom Ford include una villa da 42,25 milioni di dollari ad Aspen, Colorado, una casa da 52 milioni di dollari negli Hamptons, New York e una casa a schiera di Manhattan da 18 milioni di dollari.

Ford ha avuto un rapporto difficile con Donald Trump da quando è entrato in contrasto con l’ex presidente durante la sua campagna elettorale nel 2016.

E nel 2017 si è rifiutato di vestire Melania Trump quando è diventata first lady.Trump in seguito ha detto che “non era un fan di Tom Ford, non lo è mai stato”.

L’hotel Wynn di Las Vegas, il cui proprietario, Steve Wynn, era amico di Trump, ha smesso di vendere cosmetici e occhiali da sole Ford di conseguenza.