Tommaso Funicelli, romano di 34 anni, il base jumper morto in Val d’Aosta nel lancio con la tuta alare

Si chiamava Tommaso Funicelli, aveva 34 anni ed era di Roma il base jumper morto venerdì scorso dopo essersi lanciato con la tuta alare a Rhêmes-Saint-Georges, in Valle d’Aosta. Il corpo si trova presso la camera mortuaria del cimitero di Aosta.

Si era lanciato con la tuta alare a Rhêmes-Saint-Georges

Dopo il lancio in tarda mattinata è riuscito ad aprire il paracadute ma, per cause da accertare, si è schiantato durante il volo. E’ stata una parte di vela visibile tra gli alberi e la parete rocciosa a permettere di individuare il corpo, in serata, dall’elicottero.

Il luogo del ritrovamento è a circa 1.300 metri di quota, in frazione Voix. Funicelli si era buttato nel vuoto dai circa 2.100 metri di Plan Cou. Gli accertamenti sull’accaduto sono affidati al Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves.