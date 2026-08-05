Un detenuto di 35 anni, di origine marocchina, è evaso dopo una visita all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. L’uomo era stato arrestato il primo agosto ma aveva subito riferito di non sentirsi bene. Il medico del carcere aveva quindi disposto il trasferimento in ospedale con il 118. Quando è stato dimesso, però, il detenuto ha aggredito gli agenti della polizia penitenziaria che lo scortavano e infine è riuscito a fuggire.

L’arresto

Le ricerche si sono concluse poche ore dopo al Parco Sempione, dove il 35enne aveva pensato di nascondersi dietro a un’aiuola. Da quanto si apprende, l’arresto è stato eseguito dalla polizia penitenziaria con il supporto della polizia di Stato. “Esprimiamo viva soddisfazione per l’operato di tutto il personale di polizia penitenziaria impiegato nelle ricerche e speriamo che l’amministrazione riconosca a loro un encomio per le alte capacità dimostrate nella cattura dell’evaso”, ha commentato il sindacato Osapp.