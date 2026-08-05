Una bambina di sei anni è stata aggredita da un cane randagio nella serata di ieri a Noicattaro, in provincia di Bari. La bimba, in base a quanto ricostruito, si trovava insieme ad altri bambini quando l’animale l’ha improvvisamente azzannata. La piccola è stata subito soccorsa e trasportata al Policlinico di Bari, dove è in osservazione nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sarebbero stabili, ma avrebbe riportato ferite lacerocontuse al collo, alla parte posteriore della testa e a un braccio. Nella mattinata di oggi le ferite saranno trattate dagli specialisti della Chirurgia plastica. La piccola resterà in osservazione ed è costantemente monitorata dall’équipe medica.