Poliziotto-pianta al posto dell’autovelox. La sorprendente trovata del dipartimento di polizia di Dunellen, in New Jersey, sta effettivamente funzionando costando decine di multe ad altrettanti automobilisti distratti. Questa iniziativa, piuttosto particolare e già ampiamente virale sul web, prevede la presenza di un posto di blocco alternativo allo scopo di cogliere sul fatto i guidatori più distratti, soprattutto quelli sorpresi a utilizzare il cellulare al volante. “Avete notato il nostro arbusto oggi? Se avevate la testa china sul telefono, probabilmente no!”: questa è la frase pubblicata su Facebook dallo stesso dipartimento di polizia, che ha spiegato ai cittadini il trucco messo in atto per ingannare gli automobilisti su North Washington Ave, una zona molto trafficata della città statunitense.

Poliziotto-pianta: raffica di multe

Questo trucchetto prevede che il poliziotto incaricato di identificare gli automobilisti distratti su North Washington Ave si è apposti sul marciapiede nei pressi di un albero, camuffandosi da pianta e quindi mimetizzandosi con l’ambiente circostante. Armato di binocolo, e senza dare nell’occhio, l’agente è riuscito a multare decine di automobilisti, portando nelle casse dell’amministrazione locale ben 74 multe in sole sei ore. “I risultati? Il nostro arbusto è stato molto impegnato. Quel testo o quella notifica possono aspettare. Tieni gli occhi sulla strada, non sullo schermo!, hanno commentato dal dipartimento sui social.