Due uomini di 34 e 40 anni, entrambi di origine marocchina e senza fissa dimora, sono stati arrestati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna di 52 anni. I fatti risalgono allo scorso aprile e sarebbero avvenuti nei pressi della stazione ferroviaria di Porta Susa, a Torino.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima, residente in provincia di Cuneo, sarebbe stata avvicinata all’interno dello scalo ferroviario dai due uomini. Successivamente sarebbe stata condotta in un’area verde vicina alla stazione, dove si sarebbe consumata l’aggressione. Dopo l’episodio, la donna si è recata in ospedale per ricevere le cure necessarie. I medici le hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

Le indagini e gli arresti dei due sospettati

La denuncia presentata dalla 52enne ha dato il via alle indagini, portate avanti congiuntamente da polizia e carabinieri. Gli accertamenti hanno consentito di identificare i due presunti responsabili e di raccogliere gli elementi necessari per procedere con gli arresti. Il primo sospettato, un uomo di 40 anni, è stato rintracciato e fermato alla fine di maggio a Chivasso, in provincia di Torino. Il secondo, di 34 anni, è stato invece individuato e arrestato nei giorni scorsi a Bardonecchia, in Val di Susa.

Entrambi si trovano ora in carcere: uno è detenuto nella casa circondariale di Torino, mentre l’altro è stato trasferito nell’istituto penitenziario di Ivrea. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda.