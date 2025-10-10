Dopo le tante minacce ricevute, la donna era tornata a casa per il timore di gesti inconsulti da parte del marito, ma dopo un comportamento preoccupante del 34enne durante una festa di compleanno, la situazione era precipitata nuovamente e dopo decine e decine di messaggi e chiamate, lui era arrivato anche a minacciarla con il loro video intimo. La donna non ce l’ha fatta più e ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri della stazione di Capodimonte. Il 34enne è finito in manette e poi in carcere, in attesa di giudizio.