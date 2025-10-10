“Torna da me o mando un nostro video intimo a nostro figlio”, 34enne arrestato per stalking
“Torna da me o mando un nostro video intimo a nostro figlio”. Questa la minaccia che si è vista rivolgere una donna dal marito, che voleva così convincerla a tornare da lui dopo dei tradimenti. La storia arriva da Napoli. La vittima è arrivata a ricevere 80 vocali di fila, tra minacce e insulti. Mentre lei era in caserma a denunciare le persecuzioni, l’uomo, 34 anni, stava devastando la loro casa. All’arrivo dei militari, sono così scattate per lui le manette.
La minaccia del video intimo
Dopo le tante minacce ricevute, la donna era tornata a casa per il timore di gesti inconsulti da parte del marito, ma dopo un comportamento preoccupante del 34enne durante una festa di compleanno, la situazione era precipitata nuovamente e dopo decine e decine di messaggi e chiamate, lui era arrivato anche a minacciarla con il loro video intimo. La donna non ce l’ha fatta più e ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri della stazione di Capodimonte. Il 34enne è finito in manette e poi in carcere, in attesa di giudizio.