Fiumi oltre il livello di guardia, frane e strade inaccessibili. Ancora una volta, il maltempo si abbatte con forza, lasciando i residenti nelle zone colpite a fare i conti con evacuazioni e danni. Martedì 28 gennaio è un’altra giornata critica, con Liguria e Toscana in prima linea.

Allerta meteo su gran parte dell’Italia

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per venti forti e temporali che interessa gran parte del Paese. L’allerta rossa riguarda alcune aree della Liguria, mentre un’allerta arancione è in vigore su settori di Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Altre undici regioni sono in allerta gialla. A scopo precauzionale, molte scuole nella provincia di Massa Carrara sono rimaste chiuse.

Le condizioni critiche dei corsi d’acqua e il timore di nuove frane sono al centro delle preoccupazioni, specialmente nei territori che non si sono ancora ripresi dalle ondate di maltempo dei mesi scorsi.

Firenze: una bomba d’acqua paralizza la città

Firenze è alle prese con una bomba d’acqua che sta mettendo in ginocchio la viabilità. Forti piogge e vento stanno causando allagamenti, sottopassi impraticabili e alberi abbattuti in diverse zone della città.

Liguria: frane, allagamenti e paura per i fiumi

In Liguria, la situazione è particolarmente critica. Una frana in Val Fontanabuona, a Orero, ha abbattuto un palo dell’illuminazione sulla statale 225, isolando quattro famiglie. Frane sono state segnalate anche a Tassorello, nel comune di Lumarzo, e a Coreglia Ligure, dove un grosso masso ha invaso la strada.

A Chiavari, il fiume Entella ha superato i livelli di guardia, spingendo il Comune a invitare i cittadini a lasciare i piani terra e rifugiarsi ai piani alti. Anche se i livelli si sono normalizzati, l’attenzione resta altissima.

A Genova, in via dei Cinque Santi, il crollo di un muro di contenimento ha danneggiato alcune auto, mentre sulla statale 35 dei Giovi, una frana ha ferito un automobilista, soccorso dai vigili del fuoco.