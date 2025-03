Un uomo di 50 anni di Treviso è stato condannato a versare un risarcimento di 10mila euro alla ex moglie per “danni a diritti costituzionalmente garantiti”. La decisione della magistratura è arrivata a seguito della lesione “alla dignità personale e professionale, all’immagine, all’onorabilità e alla salute” della donna, causata dal tradimento del marito con una collega. La notizia è stata riportata dal Corriere del Veneto.

La vicenda, dal tradimento alla condanna

I fatti risalgono al 2009, quando l’uomo che gestiva una nota scuola di ballo insieme alla moglie avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con un’allieva. Il coinvolgimento di un ambiente ristretto ma rilevante per la coppia ha amplificato le conseguenze del tradimento. La notizia si è diffusa rapidamente, dando vita a pettegolezzi e atteggiamenti di scherno nei confronti della moglie.

Dopo aver scoperto il tradimento la donna ha avviato le procedure di separazione e ha denunciato l’ex marito per la violazione di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione. I giudici le hanno dato ragione, riconoscendo che “la diffusione di notizie relative a una relazione extraconiugale in un ambiente ristretto ma rilevante per la vita personale e lavorativa del coniuge tradito possa avere conseguenze negative concrete sulla sua serenità e sulla sua reputazione come persona”.