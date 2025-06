Aveva solo 20 anni Tommaso Zamperoni. E una sofferenza nell’anima che deve aver considerato intollerabile. Ieri mattina il padre ha scoperto il suo corpo ormai senza vita non lontano dai sentieri montani vicino casa, ad Asolo.

Si provi ad immaginare il suo dolore: solo l’anno scorso il figlio maggiore, poco più grande di Tommaso, era deceduto nel sonno stroncato da un male tanto elusivo quanto fatale. Era questa morte ad aver aperto una ferita immedicabile nel cuore di Tommaso?

L’ansia legata all’andamento scolastico

Fose, ha ricordato il padre distrutto dal dolore, c’entrava una certa ansia legata all’andamento scolastico. “Tommaso frequentava l’ultimo anno all’istituto Martini di Castelfranco. L’indirizzo amministrazione, finanza e marketing. Era già stato bocciato in passato e aveva paura anche per quest’anno. Noi gli abbiamo sempre ripetuto che non aveva importanza”.

Un’ansia che tuttavia non era andata oltre una generica preoccupazione. Nessun indizio premonitore. Tommaso progettava di raggiungere la fidanzata a Londra, programmava con amici e cugini le vacanze.

Era stato un atleta Tommaso. Esaurita l’attività agonistica gli era rimasta la voglia di fare lunghe camminate. Un’abitudine mattutina prima di andare a scuola, tutti giorni si svegliava all’alba per compiere il solito itinerario. Per questo, quando non l’ha visto tornare alla solita ora, il padre è corso a cercarlo.

Le lunghe camminate sui sentieri montani

“Di solito Tommaso era molto puntuale: alle 6.15 rientrava a casa. Non vedendolo tornare, ho preso la macchina e sono andato a controllare in un vicino supermercato, dove so esserci il distributore di sigarette. Non trovandolo, sono tornato a casa e ho preso la bicicletta, dato che Tommaso percorreva spesso sentieri ciclopedonali”.

La ricerca è terminata all’altezza di un piccolo ponte, una passerella di metallo sul torrente Muson, a pochi passi dalla provinciale. Il corpo giaceva esangue là sotto, tra i ciottoli.