Un ragazzo di 19 anni è morto colpito da una statua di bronzo, sulla quale in quel momento si stava arrampicando. Il tragico incidente è avvenuto a Glorenza, in val Venosta, intorno alle 3 di notte. Il ragazzo, Leon Moser, si trovava in compagnia di alcuni amici, quando a un certo punto ha deciso di arrampicarsi sulla fontana di piazza Municipio. La statua di bronzo, alta circa due metri e installata su un piatto sopraelevato della fontana, ha improvvisamente ceduto, facendo cadere il giovane. La statua gli è poi caduto addosso procurandogli lesioni letali.

Il tragico incidente

Dopo l’incidente, gli amici del ragazzo hanno dato l’allarme e sul posto sono intervenuti la Croce bianca e i Carabinieri. Per il ragazzo, però, non c’era più nulla da fare. Le forze dell’ordine hanno così avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, mentre i carabinieri stanno raccogliendo le testimonianze per valutare lo stato del ragazzo al momento dell’incidente.

Secondo quanto riporta Il Dolomiti, il sogno di Leon Moser era quello di operare nel Soccorso alpino: secondo quanto si apprende,, infatti, aveva già superato l’esame di ammissione. In particolare, sperava di diventare un pilota di elisoccorso, e aveva già ottenuto il brevetto di volo.