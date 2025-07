Era appena sbarcata a Ibiza per trascorrere una vacanza con le amiche, ma all’improvviso è stata colta da un malore e si è accasciata a terra. La donna, 36 anni, bresciana, si è spenta dopo cinque giorni di agonia all’ospedale Can Misses. Il dramma è iniziato lo scorso 19 luglio: Francesca era appena sbarcata sull’isola, proveniente da Formentera. Appena arrivata al porto, si è sentita male, sotto gli occhi spaventati dei presenti. Secondo quanto riferito da Il Giornale di Brescia, i soccorsi sarebbero giunti con un certo ritardo. La salma della giovane donna, che lavorava nel settore bancario, è ancora a disposizione delle autorità giudiziarie di Ibiza e solo nei prossimi giorni si conosceranno i tempi per il rientro in Italia. Intanto a Ibiza sono arrivati il fidanzato e i suoi genitori.