Una donna di 56 anni, Donike Gocaj, è morta a Manhattan dopo essere caduta in un tombino aperto mentre scendeva dalla sua Mercedes-Benz parcheggiata tra la Fifth Avenue e la East 52nd Street, precipitando per circa tre o quattro metri.

La prima ricostruzione

Testimoni hanno raccontato i momenti drammatici. Carl Wood ha riferito: “Era nella buca e urlava che stava morendo”. La donna avrebbe continuato a gridare “Sto morendo, sto morendo” mentre i passanti tentavano invano di soccorrerla.

Secondo le indagini preliminari, un camion avrebbe spostato il coperchio del pozzetto poco prima dell’incidente. Alcune fonti ipotizzano che il vapore possa averle provocato un arresto cardiaco dopo la caduta.

La Con Edison ha dichiarato: “Stiamo esaminando i dettagli e, sebbene si tratti di un evento raro, i tombini possono essere spostati da veicoli pesanti. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia e la sicurezza rimane la nostra massima priorità.”

La donna è stata soccorsa dai vigili del fuoco e trasportata al New York-Presbyterian Hospital, dove è stata dichiarata morta. L’episodio è ancora sotto indagine per chiarire responsabilità e condizioni del tombino al momento della caduta.