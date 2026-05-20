È in corso una caccia all’uomo che ieri sera, a Castelgerundo (Lodi), ha accoltellato una donna di 54 anni, biologa per l’Asst di Lodi. Gli inquirenti sono riusciti a parlare con la donna e a farsi confermare che l’aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà lungo una strada provinciale. In quel momento l’uomo l’ha colpita tre volte. Le condizioni della donna sono gravi. A ora non risulta ci siano testimoni che hanno assistito alla scena.