Un pomeriggio di relax si è trasformato in tragedia a Rende, in provincia di Cosenza, dove una bambina di 8 anni ha perso la vita annegando nella piscina di un parco acquatico. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri, la piccola stava giocando in acqua quando improvvisamente avrebbe avuto un malore. Nonostante l’intervento tempestivo di un paramedico libero dal servizio, che si trovava casualmente in piscina, ogni tentativo di rianimazione è stato vano. L’uomo ha immediatamente adagiato la bambina a bordo vasca e ha iniziato le manovre salvavita in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. Al loro arrivo, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Indagini in corso e struttura sequestrata

La Procura ha subito aperto un fascicolo contro ignoti per accertare eventuali responsabilità. È stato inoltre disposto il sequestro del parco acquatico per permettere ulteriori sopralluoghi e verifiche. Tra le prime attività investigative, i carabinieri stanno controllando la presenza e l’eventuale utilizzo di un defibrillatore all’interno della struttura. Se il dispositivo era presente, si cercherà di chiarire perché non sia stato impiegato.

La magistratura ha anche disposto l’autopsia sul corpo della bambina per stabilire con precisione le cause della morte. Numerosi bagnanti presenti al momento della tragedia, testimoni involontari della scena, saranno ascoltati dagli investigatori.