Tragedia nel centro storico di Sanza (Salerno), dove un uomo di 68 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione. Della vittima non si avevano più notizie da diversi giorni: l’ultima volta era stata vista domenica 22 marzo, dopo essersi recata a votare al referendum prima di rientrare a casa.

Con il passare dei giorni, l’assenza dell’uomo ha destato preoccupazione tra familiari e conoscenti, che non lo vedevano più in giro per il paese. Così, nella giornata del 28 marzo, è scattato l’allarme che ha portato all’intervento dei carabinieri.

Carbonizzato in casa, l’ipotesi dell’incidente domestico

Una volta entrati nell’abitazione, i militari hanno fatto la drammatica scoperta: il corpo dell’uomo era carbonizzato. Le prime ipotesi investigative fanno pensare a un tragico incidente domestico. Secondo quanto emerso, il 68enne potrebbe essere stato colto da un malore improvviso, finendo poi nel camino acceso, senza avere la possibilità di salvarsi. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Sapri, dove saranno effettuati ulteriori accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dei fatti.

Le indagini sono ancora in corso, ma al momento non emergono elementi che facciano pensare a cause diverse da un incidente.