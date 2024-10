Tragedia a Solarino: gatto eroe salva la famiglia da un incendio, ma poi resta intrappolato nelle fiamme e muore

Tutto è avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 ottobre quando un incendio, all’improvviso, è divampato in un’abitazione in via Piave, a Solarino, nella provincia di Siracusa.

La storia tragica

Nell’appartamento, racconta la cronaca locale, si trovavano due coniugi con i loro figli di 8 e 17 anni. Nessuno si è accorto delle fiamme, tranne il gattino di famiglia. Il felino, miagolando, è riuscito però a svegliare tutti, mettendoli in salvo. Tutti si sono salvati, tranne, purtroppo, lo stesso gattino che invece è rimasto intrappolato nelle fiamme.

Il povero felino, sacrificando la sua vita, ha dimostrato un amore e un coraggio straordinari, salvando la sua famiglia da un destino tragico. Il rogo, infatti, raccontano che è stato davvero devastante e ha causato il crollo del soffitto e gravi danni all’immobile. Dopo l’incendio, si legge, i quattro superstiti sono stati accompagnati in ospedale. La bambina di 8 anni è stata poi trasferita a Catania per precauzione.