Un uomo è morto risucchiato dal motore di un aereo nell’aeroporto lombardo di Orio al Serio. La tragedia è avvenuta intorno alle 10 di oggi, martedì 8 luglio. Verso le 10,20 i voli sono stati sospesi per poi riprendere regolarmente intorno alle 12.

La vittima non sarebbe né un passeggero e neanche un lavoratore dello scalo. L’uomo è stato risucchiato dal motore di un Airbus della compagnia Volotea che stava rullando in pista prima di decollare per l’aeroporto delle Asturie.

Sono in corso gli accertamenti della Polizia per ricostruire l’accaduto e stabilirne le cause: sul posto, oltre agli inquirenti, sono presenti anche i Vigili del fuoco.