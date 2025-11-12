Tragedia questa mattina all’asilo nido di Soci, frazione di Bibbiena (Arezzo), dove un bimbo di due anni è morto per soffocamento. Il piccolo stava giocando all’aperto insieme agli altri bambini quando la felpa che indossava si è impigliata in un ramo di un albero, stringendolo alla gola. Pochi secondi sono stati fatali, trasformando un momento di gioco in una tragedia. Le maestre hanno immediatamente chiamato il 118 e tentato di soccorrerlo, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile.

L’intervento dei soccorsi

I soccorsi sono stati immediati: un’ambulanza e persino un elicottero Pegaso sono stati inviati sul posto, ma la morte del bambino è stata dichiarata prima del loro arrivo. L’orrore dell’accaduto ha sconvolto i genitori, molto giovani, e l’intera comunità, tra parenti, nonni e altri bambini presenti nell’asilo. Anche il sindaco Filippo Vagnoli si è recato sul luogo dell’incidente, trovando la struttura già isolata dai carabinieri della compagnia di Bibbiena.

Indagini e conseguenze per l’asilo

La procura di Arezzo ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e il giardino dell’asilo è stato posto sotto sequestro. Gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente sono ancora in corso. L’asilo, nato circa venti anni fa dalla collaborazione tra il Comune di Bibbiena e la cooperativa sociale Koinè, resterà chiuso almeno fino alla prossima settimana.