Due uomini di circa 40 anni, entrambi di nazionalità marocchina, sono morti ieri nelle acque del fiume Sesia, a Romagnano Sesia, in provincia di Novara, nel tentativo di salvare una ragazzina minorenne in difficoltà.

Le prime notizie

Secondo una prima ricostruzione, la giovane si trovava tra un isolotto e la riva del fiume quando il padre e lo zio si sono tuffati per soccorrerla. I due, però, sono stati trascinati dalla corrente e sono scomparsi nelle acque. La ragazza è stata infine tratta in salvo dal fratello, che si è a sua volta gettato nel fiume riuscendo a riportarla a riva illesa.

La madre della ragazza, in stato di gravidanza, ha accusato un malore dopo la tragedia ed è stata trasportata all’ospedale Maggiore di Novara.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, supportati da un elicottero decollato dall’aeroporto di Malpensa, il personale del 118 e i carabinieri della stazione di Romagnano Sesia, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.

Al termine delle ricerche, i vigili del fuoco hanno recuperato i corpi senza vita dei due uomini, mentre i sanitari hanno prestato assistenza alla madre e alla figlia sopravvissuta.