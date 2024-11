La bimba cade dalla finestra e la madre si uccide lanciandosi dal quinto piano

La figlia di sette anni precipita dalla finestra e la madre si uccide lanciandosi dal quinto piano dell’ospedale dove la piccola è ancora ricoverata. La donna, originaria di un comune del Catanzarese, era ospite con la figlia da circa due anni in una casa famiglia per persone con disagio mentale in provincia di Catanzaro.

Tragedia nella casa-famiglia di Botricello

Due vite già segnate dal dolore che ieri sono state sconvolte nell’arco di poche ore e di pochi chilometri tra la struttura di accoglienza di Botricello, centro della fascia ionica catanzarese, dove la bimba è precipitata, e l’ospedale del capoluogo calabrese.

La bambina, che ha sette anni, infatti, in mattinata, mentre era all’interno della stanza che divideva con la madre al secondo piano dello stabile, forse per un attimo di distrazione della donna, è precipitata dalla finestra.

La piccola è stata subito soccorsa dalle persone presenti nella struttura ma nella caduta si è procurata una serie di traumi. I sanitari, intervenuti con immediatezza sul posto, resisi conto della gravità delle condizioni della piccola hanno richiesto l’invio dell’elisoccorso optando, però, subito dopo per il trasporto immediato nel presidio ospedaliero Pugliese Ciaccio di Catanzaro con un’ambulanza del Servizio di emergenza 118.

Giunta in ospedale in condizioni gravi, la bimba è stata ricoverata in terapia intensiva ma è proprio nei momenti successivi all’arrivo nel nosocomio del capoluogo calabrese che la madre, una donna alle prese con problemi legati al disagio mentale e che proprio a causa delle sue condizioni di salute si trovava nella casa famiglia, si ipotizza presa dallo sconforto e dal dolore per l’accaduto, avrebbe spalancato una finestra al quinto piano della struttura ospedaliera per lanciarsi nel vuoto.

Bimba in condizioni gravi in terapia intensiva

La morte per lei è stata istantanea e a nulla sono valsi i soccorsi subito intervenuti. In merito alla ricostruzione dei fatti, l’incidente della piccola e il successivo suicidio della madre, stanno operando sia i carabinieri che la Polizia di Stato.

In relazione alla caduta della bambina dalla finestra, avvenuta nella casa famiglia -che fa parte di un sistema di realtà assistenziali attive da anni nella zona- stanno effettuando accertamenti i carabinieri della Compagnia di Sellia Marina e l’ipotesi prevalente è che si sia trattato di un tragico incidente.

A causa della caduta la bambina ha riportato diversi traumi, anche importanti, su varie parti del corpo. La prognosi dei sanitari è riservata ma, secondo quanto, si è appreso non verserebbe in pericolo di vita. In ospedale, teatro del suicidio della madre e la cui esatta dinamica è da ricostruire anche se pure in questo caso ci sarebbero pochi dubbi, sono intervenuti gli investigatori della Squadra mobile di Catanzaro.

La donna era seguita dai servizi sociali

Da quanto si è appreso, prima che madre e figlia venissero accolte all’interno della casa famiglia di Botricello, la famiglia della donna, era seguita dai servizi sociali del loro comune di origine.

“Quello di oggi – ha detto Simone Puccio, sindaco di Botricello – è il dramma di un’intera comunità. Seguiremo l’evolversi della situazione che ci ha profondamente toccato, nella speranza che la piccola possa salvarsi”.