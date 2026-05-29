Non ce l’ha fatta la bimba di quasi 2 anni rimasta gravemente ferita lo scorso 23 maggio a Portocannone, in provincia di Campobasso, dopo essere stata travolta dall’auto di famiglia mentre giocava nei pressi della propria abitazione. La piccola è deceduta nel pomeriggio di giovedì 28 maggio all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona, dove era stata trasferita d’urgenza in elisoccorso dal San Timoteo di Termoli.

Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime e i medici hanno tentato ogni possibile intervento per salvarle la vita. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto parenti, amici e l’intera comunità locale, che da giorni seguiva con apprensione gli aggiornamenti sul suo stato di salute.

La dinamica dell’incidente e le indagini

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, la vettura sarebbe stata parcheggiata in una zona in pendenza quando, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe mossa improvvisamente in retromarcia, travolgendo la bambina.

Sulla drammatica vicenda stanno lavorando gli agenti del commissariato di Termoli, coordinati dalla Procura di Larino, che ha aperto un fascicolo per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto. Intanto Portocannone resta sotto shock: anche durante la tradizionale Carrese, uno degli eventi più sentiti del paese, il pensiero della comunità era rivolto alla piccola e alla sua famiglia, stretta in un dolore immenso.