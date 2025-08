Nel primo pomeriggio di oggi, una tragica fatalità ha colpito un escursionista di 57 anni residente a Ladispoli, in provincia di Roma. L’uomo stava affrontando la ferrata di Valimpach, sopra Caldonazzo, in Trentino, in compagnia della moglie e dei tre figli. L’itinerario, noto per la sua alternanza di tratti attrezzati e sentieri naturali, si sviluppa lungo suggestive cascate, offrendo uno scenario tanto affascinante quanto insidioso.

L’uomo, che procedeva in coda al gruppo familiare lungo uno dei tratti non attrezzati, è stato improvvisamente visto precipitare verso una delle cascate sottostanti. La moglie, in preda al panico, ha immediatamente contattato il numero unico di emergenza 112 intorno alle 12:45, non riuscendo più a vedere né a comunicare con il marito.

La Centrale Unica di Emergenza ha attivato l’elisoccorso e mobilitato cinque operatori della Stazione di Levico del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. Vista la complessità del terreno, è stato richiesto anche il supporto del Gruppo Tecnico Forre, con quattro specialisti pronti a intervenire.

I soccorsi e il drammatico epilogo

L’elicottero ha raggiunto tempestivamente il luogo dell’incidente. Dopo aver individuato il corpo dell’escursionista alla base della cascata, il tecnico del soccorso e l’equipe medica sono stati calati con il verricello. Purtroppo, l’uomo era già privo di vita: la caduta lo aveva fatto rotolare per diversi metri in un punto impervio e fatale.

Una volta ottenuto il nulla osta da parte delle autorità competenti, la salma è stata trasportata presso la caserma dei vigili del fuoco di Centa. Ad attenderla c’erano i carabinieri e gli psicologi per i popoli, pronti a fornire assistenza alla moglie e ai tre figli, ancora profondamente scossi dall’accaduto.

Nel frattempo, due soccorritori hanno raggiunto i familiari rimasti lungo la ferrata, recuperandoli con il verricello e accompagnandoli in sicurezza a valle. Una seconda squadra ha incontrato il gruppo alla base del sentiero, scortandolo fino a fondo valle a bordo di una jeep di servizio.