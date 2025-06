Nella notte tra sabato e domenica, tre ragazze transgender sono state brutalmente aggredite all’esterno di un locale nella zona di piazzale delle Province, a Roma. Strattonate, colpite con calci e pugni anche al volto, le giovani sono finite nel mirino di un gruppo di uomini che, secondo quanto riferito dall’associazione Gaynet, le avrebbe anche derubate. La scena, ripresa in un video rilanciato dalla pagina Welcome to Favelas, mostra l’estrema violenza dell’aggressione. La polizia è intervenuta sul posto in seguito a una segnalazione, ma al loro arrivo non era presente più nessuno e, al momento, non risultano denunce ufficiali presso la Questura.

L’allarme delle associazioni: “L’Italia ignora l’odio contro le persone trans”

L’episodio ha suscitato una forte reazione da parte della comunità LGBTQIA+, in particolare da Gaynet, il cui presidente Rosario Coco ha commentato con durezza la vicenda. “Il video dell’aggressione a Guendalina Rodriguez e alle sue amiche – ha dichiarato – mostra chiaramente il livello di insicurezza che le persone trans vivono in Italia”. Coco ha inoltre accusato le istituzioni di non affrontare con la necessaria serietà il crescente numero di aggressioni motivate da odio transfobico. “Dall’inizio del 2025 – ha aggiunto – il governo ha scelto di restare in silenzio su questi atti, alimentando invece retoriche dannose contro le carriere alias e la cosiddetta ‘teoria gender’”. L’esponente ha infine elogiato il protocollo firmato da Roma Capitale a dicembre per il supporto alle identità di genere nei giovani, invitando lo Stato a seguire esempi concreti anziché ignorare il problema.