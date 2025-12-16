Una ragazza di 22 anni, Valentina Squillace, è morta in un incidente stradale avvenuto la mattina di oggi, martedì 16 dicembre, a Savona. La ragazza, secondo una prima ricostruzione, è stata travolta da un tir che l’ha trascinata sotto le ruote. Immediati i soccorsi ma per la studentessa universitaria (frequentava la facoltà di giurisprudenza a Genova) non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto questa mattina in corso Tardy e Benech. Rilievi e indagini sono affidati alla polizia locale.

Valentina era una studentessa della facoltà di giurisprudenza dell’Università di Genova. A Savona sono stati pubblicati molti messaggi di solidarietà. Sul gruppo cittadino “Savona è” è stato scritto: “Non si può morire a 22 anni, e non così. Abbraccio forte Valentina e mi stringo alla sua mamma e al suo papà e al loro immenso dolore”.