Camilla Cecconi è morta a 21 anni in un incidente stradale avvenuto a Palestrina in provincia di Roma. La giovane stava andando in chiesa quando nella mattinata di domenica 25 agosto è stata travolta mentre attraversava sulle strisce da un’auto in via Colle Girello, nei pressi di via Palestrina Nuova. Insieme a lei c’era un’amica della stessa età.

Al volante della vettura che l’ha travolta, una Renault Megane, c’era una donna di 72 anni che si è fermata a prestare i primi soccorsi. Le condizioni di Camilla sono subito apparse molto gravi: lei e l’amica sono state trasportate con l’elisoccorso al San Camillo di Roma: la 21enne però, dopo poche ore è morta e i genitori hanno dato il consenso all’espianto degli organi. L’auto della donna è stata sequestrata e la 72enne alla guida accompagnata in ospedale in stato di choc.

A Lucca travolta e uccisa Laura Chiricuta: alla guida un 28enne in stato di ebrezza

Ed è stato un weekend di sangue sulle strade italiane. A Viareggio, un 28enne originario della provincia di Siena è stato fermato per aver travolto ed ucciso, con la sua auto, Laura Chiricuta, una donna di 46 anni. Da quanto ricostruito al momento dalla Polizia municipale, la Dacia Sandero condotta dal 28enne, con a bordo un’altra persona, non avrebbe rispettato lo stop all’incrocio tra viale Buonarroti e via Leonardo da Vinci, investendo così la 46enne, una donna di nazionalità romena e residente a Torre del Lago, sposata e madre di un bimbo di una decina di anni, che si stava recando al lavoro in un bar-ristorante di Lido di Camaiore.

Quando si è fermato il conducente è sceso, ha capito cosa era successo e si sarebbe allontanato non per fuggire ma per lo stato di choc, venendo fermato da una pattuglia della Municipale mentre il passeggero della Dacia è rimasto vicino all’auto. Il 28enne è stato poi portato in ospedale per l’alcool test ed è risultato positivo.