Un sacerdote della provincia di Bari è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Il prete è accusato di aver causato l’incidente che la sera del 2 aprile ha ucciso la 32enne Fabiana Chiarappa sulla strada che collega i comuni di Turi e Putignano. Secondo quanto accertato dalle indagini, la 32enne era in sella alla sua moto di grossa cilindrata quando sarebbe stata colpita dall’auto guidata dal sacerdote. La Chiarappa è finita fuori strada morendo sul colpo e il prete, secondo quanto ricostruito, non si sarebbe fermato a prestare soccorso dopo l’incidente. L’uomo è già stato sentito dalla pm titolare del fascicolo, Ileana Ramundo.

Fabiana Chiarappa era una rugbista e soccorritrice. Nella giornata di ieri, il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano aveva commentato sui social la morte della 32enne scrivendo: “Una tragedia che lascia senza parole. La scomparsa di Fabiana Chiarappa, giovane atleta del Bisceglie Rugby, ci addolora profondamente. La nostra vicinanza e il nostro affetto alla sua famiglia, ai suoi amici e alla grande famiglia del Bisceglie Rugby. A nome della comunità ci stringiamo attorno a loro”.

Questo invece il post della sezione di Cellamare dei volontari del soccorso di Protezione per cui la donna lavorava: “In questa immagine sono rappresentate due tra le tue più grandi passioni: il rugby e il volontariato sanitario come soccorritrice, poi divenuto il tuo lavoro. Oggi siamo tutti tristi. Ci mancherai Fabiana”.