Un altro ciclista travolto e ucciso: è morto falciato da un furgone lungo la Paullese, oggi poco prima della 13 al confine tra le province di Cremona e Lodi, Gianluca Zaneboni. Aveva 48 anni e abitava a Spino d’Adda.

E proprio dal paese di residenza, dove viveva con i genitori, era appena partito, in sella alla sua bicicletta, quando sul ponte della statale, mentre pedalava in direzione di Zelo Buon Persico, è stato tamponato da un furgone condotto da un 33enne.

Violento l’impatto: il ciclista è finito sul parabrezza del camioncino per poi venire sbalzato a terra a qualche metro di distanza. È stato lo stesso conducente ad allertare i soccorsi con il cellulare. Ma quando gli operatori del 118, i volontari della Croce Verde di Lodi, i medici e i paramedici dell’equipaggio dell’elicottero di Bergamo sono arrivati sul posto, per Zaneboni non c’era più nulla da fare.

Ad innescare lo scontro potrebbe essere stata una fatale disattenzione dell’autotrasportatore, già ascoltato dagli inquirenti, oppure un movimento repentino del ciclista verso il centro della carreggiata. L’ennesima tragedia della strada riapre il fronte delle polemiche sulla pericolosità di quel tratto di Paullese, più volte rimarcato anche dal sindaco di Spino Enzo Galbiati, che si è precipitato sul posto subito dopo aver appreso dell’incidente.

Secondo l’Osservatorio Ciclisti Asaps Sapidata, sono già più di venti le vittime nel 2025, 12 delle quali nel mese di gennaio, dopo i 212 utenti a due ruote deceduti nel 2023 secondo i dati Istat e i 204 della stima preliminare Asaps per il 2024. Tra le vittime di quest’anno, sette ciclisti avevano più di 65 anni; ben quattro le morti provocate da pirati della strada, fuggiti dopo aver ucciso i ciclisti. Almeno due i decessi soltanto nell’ultima settimana.