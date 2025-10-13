Sulla Pontina, all’altezza del km 12, un motociclista di 48 anni è stato travolto e ucciso da un pirata della strada, che ha poi abbandonato la propria auto sul luogo dell’incidente fuggendo a bordo di un taxi. La vittima, Stefano Bruzzesi, si stava recando al lavoro presso il centro commerciale Euroma2 in sella alla sua moto elettrica, quando è rimasto coinvolto in un terribile scontro con una Lancia Ypsilon all’altezza del bivio per Mostacciano.

Pirata della strada in fuga

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia locale, che indagano per identificare il pirata della strada. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato Bruzzesi sdraiato sull’asfalto, la moto in pezzi e un’utilitaria ferma al centro della strada. Il pirata della strada si era già dato alla fuga. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione eseguiti dal medico del 118, per Bruzzesi non c’era più nulla da fare. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale del policlinico di Tor Vergata, dove sarà a disposizione del pm che potrà decidere se disporre l’autopsia.

La polizia scientifica ha svolto accertamenti sull’abitacolo della vettura, alla ricerca delle impronte di chi era al volante durante l’incidente e quelle di eventuali altri passeggeri. Dai numeri di targa dall’auto si è poi risaliti ai due proprietari così come al tassista che poco dopo l’incidente è stato chiamato in via Pontina e ha accompagnato inconsapevolmente il conducente della Ypsilon a casa. Il sospettato è un uomo italiano, che è stato visto uscire dall’auto e allontanarsi dal luogo dell’incidente da diversi testimoni. Si cercano anche ulteriori riscontri d’indagine dall’analisi delle telecamere presenti sulla Pontina. I parenti della vittima hanno pubblicato un annuncio online per cercare altri testimoni che possano aiutare gli agenti della polizia locale. Il sospettato, oltre all’accusa di omicidio stradale, rischia di dover rispondere anche di omissione di soccorso.